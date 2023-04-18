З початку доби, 18 квітня, російські загарбники завдали по території України 4 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах, постраждали цивільні люди.

За повідомленням Генерального штабу, на землі ворог досі зосереджує основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Лише протягом доби на зазначених ділянках фронту Сили оборони відбили близько ворожих 30 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Своєю чергою на Авдіївському напрямку ворожий наступ в районах Степового, Бердичіва, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області був безуспішним.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог проводить оборонні дії — там обстрілам було піддано зокрема, Новопіль Донецької області, сім населених пунктів Запорізької області та два — Херсонської області (зокрема й місто Херсон). Серед цивільного населення є жертви.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, а ще одним влучним ударом було знищено зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) загарбників. Мають успіхи й підрозділи ракетних військ і артилерії — вони уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт окупантів.

Нагадаємо, що станом на ранок 18 квітня Сили оборони знищили на українській землі вже понад 183 тисячу загарбників, 3661 танк, 7098 бойових броньованих машин, 2810 артилерійських систем та багато іншого небезпеченого озброєння і техніки.



49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram