Шість артсистем, 11 броньованих машин та 470 окупантів: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Протягом минулої доби противник знов атакував позиції ЗСУ та українські міста, завдав 4 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед мирного населення.



Ворог зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, повідомили у Генштабі.

Не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії.

На Авдіївському напрямку невдалі ворожі спроби наступу зафіксовано в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу «Мерлін».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

В цілому за минулу добу російський ворог втратив:

- особового складу- 183 130 (+470) осіб,

- танків — 3661 (+1) од,

- бойових броньованих машин — 7098 (+11) од,

- артилерійських систем — 2810 (+6) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2353 (+6),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 5676 (+4) од,

- спеціальної техніки — 330 (+2).

В коментарях українці прославляють воїнів ЗСУ, дякують за їхні добрі діла та від щирого серця бажають ворогу «zаліzобетон» (залізобетон).

Нагадаємо, за словами глави ГУР Кирила Буданова, 31 березня провалилася чергова спроба зимово-весняного наступу росіян. Зараз росія перейшла до стратегічної оборонної операції.

А контрнаступ українських військових йде за планом. «Це дивно буде. Буде швидко», — сказав Буданов.

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