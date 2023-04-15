Бої за Бахмут не припиняються, численні спроби штурму Мар'їнки відбиті, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та 4 ракетних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками було відбито 40 атак противника», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Діброва. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не мав. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Сєверного та Первомайського, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

«На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів. Серед них — Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області, а також місто Херсон», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що для поповнення втрат в живій силі, російська федерація поводить кампанію з підтримки мобілізації.

«Щоб популяризувати військову службу, використовуються усі доступні методи. Своїм громадянам російське керівництво обіцяє високе грошове утримання та соціальний пакет. Окрім ЗМІ, пропагандисти застосовують агітаційні листівки відповідного змісту у громадських місцях. Останнім часом відзначається активізація агітації у Воронежі», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Як писали «ФАКТИ», окупанти також відбирають у місцевих мобільні телефони та забороняють їм залишати населені пункти.

Фото: Генштаб ЗСУ

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