Алла Пугачова зустрілася з похресницею: з’явилось «свіже» фото Примадонни

Після еміграції до Ізраїлю Алла Борисівна та її сімейство живуть дружно та весело, але власного будинку поки що не придбали.

Рідний брат Максима Галкіна Дмитро радо запропонував їм пожити у триповерховій віллі на «ізраїльській Рубльовці», яка оточена пальмами та басейном, і коштує, за оцінками експертів, від 6 млн доларів.

Відомо, що Дмитро Галкін на 12 років старший за свого знаменитого родича — зараз йому 58. Коли тільки Максим щойно робив свої перші кроки в шоу-бізнесі, Дмитро всіляко за нього заступався і продюсував кожне шоу. Кажуть, старший брат посприяв і зустрічі з Аллою Борисівною: саме він організував концерт, на якому вперше побачилося майбутнє подружжя. До речі, для Галкіна-старшого шоу-бізнес був не просто сімейною справою: у нульових він просував також гурти «Чай вдвоем» та «Паскаль», представив російськомовний варіант мюзиклу «We will rock you». А потім раптом різко зав'язав із творчими справами.

Як з'ясували ЗМІ, зараз у списку бізнес-інтересів Дмитра Галкіна в росії — «важке» виробництво: зброя та боєприпаси, обробка металів. Пишуть, що він очолює ТОВ «Військово-промислова компанія» — серйозну контору, яка постачає броньовані машини, бронетранспортери та запчастини до них. Однак це не так: у 2015 році Галкін залишив посаду гендиректора і відтоді ставлення до фірми не має.

Тому навряд чи варто дивуватися, що сам Дмитро з сімейством часто буває на своїй віллі під Тель-Авівом, де зустрічається з родичами.

Відомо, що Галкін-старший одружений вдруге. Від першого шлюбу у нього є син Микита, якому скоро виповниться 26 років, від другого шлюбу — син Григорій та дочка Аліна. До речі, Алла Пугачова є хрещеною мамою дівчинки, тож брати Галкіни багато років дружать сім'ями.

Напередодні в Мережі з'вилося фото, на якій Алла Пугачова позує разом із похресницею, племінницею гумориста Аліною Галкіною.

В коментарях читачі дякують Аллі Борисівні та роблять числені компліменти, називаючи «улюбленою красунечкою».

Також шанувальники показали, як виглядали діти братів Галкіних кілька років тому.

Григорій, Гаррі, Аліна та Ліза Галкіни

Нагадаємо, музичний критик Артемій Троїцький засмутив фанів звісткою про імовірне завершення Примадонною її кар'єри на великій сцені.

Фото instagram.com/alla_orfey/

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