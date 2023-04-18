Алла Пугачова не повернеться на велику сцену: стали відомі деталі

Навіть через душевну пісню-привітання Христини Орбакайте «Алла співатиме», легендарна Пугачова не має наміру повертатись на велику сцену.



Про в інтерв'ю сказав музичний критик Артемій Троїцький.

«На жаль, Алла навряд чи співатиме. Тобто її пісні все одно лунають, вони всім відомі, але зі співочою кар’єрою, боюся, що Алла Борисівна закінчила. Я буду дуже радий і здивований, якщо вона знову почне давати концерти. Наскільки мені відомо, у неї інша життєва програма — вона зайнята дітьми та справами своєї сім’ї», — сказав Троїцький.

За словами критика, Примадонна не підтримує війну в Україні, але не планувала афішувати свою опозицію. Всі її висловлювання з цього приводу були тільки для того, щоб захистити чоловіка.

«Алла не хотіла в це втручатися. Вона не те щоб аполітична, але вона не з активістів. Те, що вона висловилася восени минулого року взагалі-то було спровоковане нападками на її чоловіка Максима Галкіна. Сім’я у них дуже дружна, вони люблять один одного, це для неї святе. Вона стала на захист сім’ї», — наголосив Артемій.

Зараз Алла Пугачова живе у гармонії зі своєю родиною та знаходиться якомога далі від епіцентру подій, зосередившись на вихованні дітей та заняття домашніми справами.

Раніше Артемій Троїцький розповів про те, як Алла Пугачова відповіла на його привітання віршем з великим смислом.

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