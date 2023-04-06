«Стройняшка»: Алла Пугачова у сукні-майці похвалилася стрункими ногами

73-річна російська співачка Алла Пугачова з минулого року обживається в Ізраїлі разом із двійнятами.

Знаменитість рідко ділиться фото, тому шанувальники з ентузіазмом сприймають їх.

Так як часу для нових знімків не зовсім багато, Алла Борисівна поділилася архівним фото, на якому постала перед фанатами у сукні-майці, яка підкреслила її стрункі ноги та витончені щиколотки. У такому вбранні зірка вкотре продемонструвала результати свого схуднення.

Вірніше, фото опублікував її чоловік Максим Галкін, що стало приводом для обговорення того факту, що він може стати наступним президентом рф — на таку можливість натякнула Лайма Вайкуле. Більшість читачів блогу висловили упевненість, що охоче підтримають його кандидатуру — напевне, він буде кращим очільником держави, ніж нинішній фюрер кремля.

Нагадаємо, Примадонна не приховує секретів свого схуднення і охоче ділиться рецептами звичних для себе страв.

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