36.93 / 37.56 40.02 / 40.78
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Стройняшка»: Алла Пугачова у сукні-майці похвалилася стрункими ногами

11:05 6 квітня 2023
Алла Пугачова з чоловіком

73-річна російська співачка Алла Пугачова з минулого року обживається в Ізраїлі разом із двійнятами.

Знаменитість рідко ділиться фото, тому шанувальники з ентузіазмом сприймають їх.

Так як часу для нових знімків не зовсім багато, Алла Борисівна поділилася архівним фото, на якому постала перед фанатами у сукні-майці, яка підкреслила її стрункі ноги та витончені щиколотки. У такому вбранні зірка вкотре продемонструвала результати свого схуднення.

Вірніше, фото опублікував її чоловік Максим Галкін, що стало приводом для обговорення того факту, що він може стати наступним президентом рф — на таку можливість натякнула Лайма Вайкуле. Більшість читачів блогу висловили упевненість, що охоче підтримають його кандидатуру — напевне, він буде кращим очільником держави, ніж нинішній фюрер кремля.

Нагадаємо, Примадонна не приховує секретів свого схуднення і охоче ділиться рецептами звичних для себе страв.

261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дерев'яний кінь

Близнюкам — блискучі ідеї, Левам — несподіванки, Скорпіонам — сміливі починання: гороскоп на День дерев’яного коня 6 квітня

TAYANNA

«Прощення не буде»: у мережі різко відреагували на відвертий допис TAYANNA

В пункті перетину кордону

Не тільки студенти: названо 11 категорій чоловіків, які можуть перетинати кордон під час війни

Наступ ЗСУ

Весняний удар ЗСУ розділить армію рф на дві частини, — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту