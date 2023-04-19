Помер відомий український футболіст та арбітр ФІФА Вадим Шевченко

У віці 66 років пішов із життя колишній український воротар та футбольний арбітр Вадим Шевченко, повідомляє Українська асоціація футболу в Instagram.

Один із представників футбольної династії Шевченко був вихованцем київського «Динамо». За роки кар'єри воротар захищав кольори житомирського «Спартака», криворізького «Кривбаса», київського СКА та рівненського «Авангарда». У складі ташкентського «Пахтакора» голкіпер провів два поєдинки у Кубку Радянського Союзу.

Повісивши воротарські рукавички на цвях, Вадим Шевченко розпочав суддівську кар'єру. Він був одним із рефері, які працювали на першому чемпіонаті незалежної України, а також арбітром ФІФА. Потім, з 2008 по 2011 рік, Шевченко очолював комітет арбітрів Федерації футболу України, а пізніше працював у комітеті національних збірних.

Вадим Шевченко (другий праворуч) був одним із найвідоміших українських арбітрів

Додамо, що батько та брат Вадима Шевченка також були футболістами. Віктор Нестерович виступав за бакинський «Нафтовик», а Віталій — за «Нафтчі», «Чорноморець», київське «Динамо» та збірну Радянського Союзу, а згодом був головним тренером донецького «Металурга» та «Чорноморця».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний капітан «Шахтаря» та футбольний арбітр Віктор Звягінцев помер в окупованому Донецьку.

Фото ffk.kiev.ua

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