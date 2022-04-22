Легендарний капітан «Шахтаря» помер в окупованому Донецьку
В окупованому Донецьку на 72-му році життя помер знаменитий футболіст «Шахтаря» та збірної СРСР Віктор Звягінцев, повідомляє офіційний сайт «оранжево-чорних».
Колишній капітан донеччан виступав на позиції центрального захисника, дебютувавши в «Шахтарі» у 19 років. Футболіст захищав кольори рідного клубу у 1969−1980 роках із перервами на виступи за київські СКА та «Динамо», а також московський ЦСКА.
За вісім сезонів Звягінцев провів у складі гірників 175 матчів, ставши володарем Кубка Радянського Союзу (1980 рік) та двічі срібним призером чемпіонату СРСР (1975-й та 1979-й). Захисник тричі входив до списку 33 найкращих футболістів сезону, у складі збірної СРСР (13 матчів, 1 гол) завоював бронзові медалі Олімпійських ігор-1976 у Монреалі.
Після завершення кар'єри гравця Віктор Звягінцев став відомим футбольним арбітром, відсудивши на найвищому рівні 279 матчів. З 1994 року очолював Федерацію футболу Донецька.
Додамо, що донька Віктора Звягінцева одружена з відомим футболістом Віктором Онопком.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий чемпіон України у складі «Шахтаря» Олексій Бахарєв помер у 45 років.
Фото ІТАР-ТАРС, ФК «Шахтар»1579
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