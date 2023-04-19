«Я повернулася до себе»: Емма Вотсон в день народження поділилась подробицями життя

Британській актрисі Еммі Вотсон, яку звинувачували в антисемітизмі, виповнилося 33 роки. Це був привід для зірки, яка стала всесвітньо відомою завдяки фільмам про Гаррі Поттера, після чотирьох місяців мовчання знову звернутися до своїх підписників в Instagram. Тепер вона поділилась серією професійних фотографій, зроблених у 2022 році під час фотосесії для італійського люксового бренду Prada. До останньої з шести світлин Вотсон написала багатослівний текст. Щодо фотографій вона пояснила: «Ці знімки насправді були зроблені на мій день народження минулого року, але я не була готова вийти зі свого ковідного кокона. Сьогодні я готова».

Вона детально написала про те, чим займалася останні кілька місяців: «Я відсторонювалася від свого життя». Так, за словами актриси, вона навчилася досить непогано кататися на дошці для серфінга, краще — їздити верхи на коні, додавши до цього інші види спорту, такі як гольф. Вона багато займалася терапією, заснувала екологічний інвестиційний фонд для жінок і разом з братом заснувала марку напоїв. Крім того, Вотсон розповіла: «Я всиновила Софію в Мексиці, яка, здається, була ангелом, а не собакою. Я попрощалася з бабусею і дідусем. Я повернулася до себе».

Емма Вотсон зазначила, що була дуже сумна і засмучена багатьма речами: «Я дізналася більше про любов і про те, як бути жінкою».

Зрештою, актриса подякувала кільком людям і компаніям. Але особливо своєму братові, Алексу Вотсону, який, за її словами, допомагає їй з часом бачити найскладніші речі неймовірно смішними. Емма Вотсон час від часу робить тривалі перерви в соціальних мережах. Наприклад, вона нічого не публікувала в Instagram з червня 2020 року по жовтень 2021 року.

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