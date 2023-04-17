«Все, що нам потрібно — це любов»: Дженніфер Лопес вразила красою у новій фотосесії

Дженніфер Лопес вшановує всіх мам спеціальною колаборацією з Coach (американська компанія, відомий виробник аксесуарів класу люкс — Авт.), якраз до Дня матері. Акторка також зіграє головну роль у майбутньому фільмі Netflix «Мати», де вона боротиметься за своє життя та захищатиме доньку від групи небезпечних чоловіків.

«Coach святкує багатогранність мам. Кожна дитина унікальна і особлива по-своєму, і саме наше виховання допомагає їй розквітнути», — сказала співачка в інтерв'ю журналу People, ділячись своїми думками про свою останню модну колаборацію.

Джей Ло позує в пишному саду, вдягнута в різні стильні вбрання та демонструє численні аксесуари від бренду.

«Все, що нам потрібно — це любов і сумка Tabby», — сказала Дженніфер.

Знімки, зроблені Джошуа Вудсом, показують чи не найкращу сторону зірки, яка виглядає приголомшливо, демонструючи білу сумочку та рожевий клатч. Вона також знайшла хвилинку, щоб поговорити про свій шлях мами, відкрившись про свій батьківський вибір.

«Все, що стосується мого виховання, формує мене як особистість і як матір сьогодні — те, що я дізналася про те, як наполегливо працювати, бути хорошою людиною і слідувати за своїми мріями. Все те, чого я навчилася в дитинстві, чого мене намагалися навчити мої батьки, я намагаюся передати своїм дітям», — каже вона.

Дженніфер каже, що намагається знайти баланс між тим, щоб бути партнером, другом, мамою. Щоб знати, коли дітей втішити, коли бути твердою з ними, коли встановити межі.

Нагадаємо, Джей Ло поділилася рідкісними та емоційними кадрами до 15-річчя своїх близнюків: «Я люблю вас безмежно».

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