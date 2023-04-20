Стало відомо, скільки людей проживає в Україні

Фонд народонаселення ООН оприлюднив дані, за якими в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 млн осіб. Про це йдеться у звіті Фонду.



Так, згідно з цими даними, в Україні проживає 64,6% людей віком від 15 до 64 років. При цьому 20,2% - це люди віком 65+. А ще 15,2% громадян віком до 14 років.



Згідно зі звітом, у середньому жінка в Україні живе на 10 років довше за чоловіка. Середня тривалість життя жінки становить 78 років, тоді як чоловіки — 68 років.

При цьому загальний коефіцієнт народжуваності (середню кількість дітей, яку має жінка у репродуктивному віці) в Україні у 2023 році у Фонді народонаселення вважають одним із найменших за останні роки — 2,19.

2020 року цей показник становив 2,30, а 2013 року — 2,44.

У Фонді ООН додають, що у 2023 році 54% усіх жінок в Україні вдаються до контрацепції. Серед жінок, які перебувають у шлюбі або перебувають у цивільному чи гостьовому шлюбі, захищений секс мають 68%.

Раніше ФАКТИ повідомили, посилаючись на дані Агентства ООН у справах біженців, на початок квітня у Польщі було зареєстровано понад 1,58 мільйона українців. Далі йдуть Німеччина — там зареєстровано близько 923 тисяч біженців. А у Чеській Республіці зараз перебувають 504 тисячі українців. Загалом, на початок квітня цього року на європейському континенті було зареєстровано близько 8,05 мільйонів українських біженців.

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