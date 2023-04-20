Таємничий спалах над Києвом: в небі столиці спостерігали незрозуміле явище (відео)

Близько 22:00 в середу, 19 квітня, в межах Києва в небі спостерігалося яскраве свічення повітряного об'єкта. Київська військова адміністрація припустила, що таємничий спалах став результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

«Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків — була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Одразу після появи яскравого об'єкта голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив у соцмережі, що це працює протиповітряна оборона. Проте згодом видалив цей пост.

Кияни у соцмережах жартували про НЛО, яке могли збити над столицею.

При цьому у низці регіонів України була дійсно оголошена повітряна тривога. Зокрема, повідомлялося про атаку на Дніпро і низку вибухів у місті.

Відреагували на спалах і у американському космічному агентстві NASA. Про це пише ВВС.

Річ у тому, що напередодні в NASA повідомляли, що 19 квітня очікується спуск з орбіти апарату RHESSI, призначеного для спостереження за спалахами та коронарними масовими викидами на Сонці. Він був запущений у 2002 році та виведений з експлуатації у 2018 році.

Але представник NASA Роберт Маргетта розповів, що наразі супутник залишається на орбіті та не входив у атмосферу землі, тож він не міг пролітати над Києвом. NASA та міністерство оборони продовжують його відстежувати. Інші супутники компанії також не входили в атмосферу з орбіти.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил, за попередньою інформацією, спалахи на містом Київ близько 22.30 пов'язані з падінням супутника/метеорита (інформація уточнюється).

"На даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає. Протиповітряна оборона в готовності!" - йдеться у заяві.

"А поки соцмережі потішаються мемами з літаючими тарілками, інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Збито близько десяти "шахедів". Деталі - пізніше!" - додали там.

Наукова спільнота The Alpha Centauri наполягає, що об'єкт, який бачили над Києвом, не був супутником.

"Над Києвом не згорів супутник NASA. Сьогодні дійсно в атмосферу має входити апарат NASA RHESSI, що спостерігав сонячні спалахи з 2002 по 2018 рік. Але траєкторія його падіння дуже (ДУЖЕ) далека від України", - заявили у спільноті.

Там закликали Київську військову адміністрацію краще перевіряти інформацію.

"Об'єкт, що впав біля Києва - це болід (метеор)", - наполягають у науковій спільноті.

Своєю чергою Головний центр спеціального контролю при космічному агентстві України повідомив, що в Україні вчора ввечері о 21:57 відбулася «високоенергетична акустична подія». Явище, можливо, пов'язане з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

Як відомо, центр веде контроль за сейсмічною, радіаційною обстановкою та геофізичними явищами.

Організація уточнює, що «розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться у Київській області». Решта інформації уточнюється.

Як писали «ФАКТИ», 15 квітня планета Земля увійшла у шлейф комети Тетчера, коли можна буде побачити метеорний потік Ліриди. Хоча зорепад Ліриди вчені вважають не надто яскравим, але іноді за годину можна побачити до 100 метеорів. Пік зорепада припадатиме на п'ятницю, 21 квітня. Зі шлейфу планета вийде 29 квітня.

Фото Бі-бі-сі та соцмережі

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