Не встиг вщухнути скандал із витоком секретних даних з Пентагону, як вибухнув новий — шпигунський. Міністерство юстиції США висунуло нові звинувачення проти чотирьох американців і трьох росіян, які протягом кількох років проводили кампанію «з надання шкідливого іноземного впливу у Сполучених Штатах». Усі семеро тепер звинувачуються у роботі на російський уряд і Федеральну службу безпеки росії (ФСБ).

У заяві Мін'юсту США йдеться, що російські обвинувачені «вербували, фінансували і направляли американські політичні групи, щоб ті діяли як незареєстровані незаконні агенти російського уряду, сіяли розбрат і поширювали проросійську пропаганду».

Звинувачення висунуто проти жителя Москви Олександра Іонова та співробітників ФСБ Олексія Суходолова та Єгора Попова.

«Служба зовнішньої розвідки росії, імовірно, використовувала наші права по Першій поправці — громадянських свобод, в яких росія відмовляє своїм громадянам, — щоб розділити американців і втрутитися у вибори в США», — наголосив помічник генерального прокурора Метью Г. Олсен. Він є співробітником відділу національної безпеки Мін'юсту США.

Пан Іонов мав ще одне завдання — створення видимості підтримки американським населенням анексії росією українських територій.

Крім того, у Федеральному окрузі Колумбія порушено окрему справу стосовно російської громадянки Наталії Бурлінової. Вона є засновником та президентом Центру підтримки та розвитку громадських ініціатив, також відомого як PICREADI чи «Креативна дипломатія».

Її звинувачують у змові зі співробітниками ФСБ, метою якої було вербування американських громадян з академічних та дослідницьких установ. Бурлінова надала ФСБ велику інформацію про громадян США, які були завербовані для участі в її програмах, у тому числі їхні резюме, паспортні дані, фотографії та аналіз їхніх поглядів на політику росії. Далі Бурлінова виявляла для ФСБ конкретних громадян США, які, на її думку, висловлювали позитивне ставлення до росії та були готові до подальшої співпраці.

Нагадаємо, раніше з Норвегії виставили 15 російських шпигунів, які діяли під прикриттям дипломатії.

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