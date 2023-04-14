Працює на військовій базі в США: встановлено винуватця витоків з Пентагону

У Дайтоні, штат Массачусетс, агенти ФБР заарештували 21-річного співробітника 102 розвідувального підрозділу військово-повітряних сил Національної гвардії США Джека Тейшейру. Про це заявив журналістам генеральний прокурор США Меррік Гарленд. Він підтвердив, що Тейшейра підозрюється у причетності до витоку секретних документів Пентагону та американської розвідки. Джека звинувачують у «несанкціонованому виносі, володінні та розповсюдженні засекреченої інформації, яка відноситься до сфери національної безпеки та оборони».

ФБР вдалося швидко встановити особу винуватця витоку секретної документації завдяки журналістам газети The Washington Post (WP). Увечері 12 квітня видання опублікувало велику статтю, де стверджується, що винуватцем оприлюднення секретних документів є молода людина, яка працює чи працювала донедавна на одній із військових баз у Сполучених Штатах. Справжність документів, які він викладав протягом кількох місяців на онлайн-платформі Discord, не викликає сумнівів.

Виданню вдалося поговорити на умовах анонімності із двома іншими учасниками Discord. Ця платформа була створена на початку 2020 року молодими фанатами зброї та відеоігор для того, щоб продовжувати спілкуватися та обмінюватися інформацією в умовах карантину, запровадженого під час пандемії коронавірусу.

Спочатку це була невелика закрита група із 24 осіб. Вони допускали нових членів досить неохоче. Претенденти мали довести свою «любов до зброї, військового спорядження і Бога».

Згодом кількість користувачів Discord значно зросла. Для більшості з них залишилося непоміченим приєднання до спільноти нового учасника під ніком OG.

Цей користувач став викладати не зовсім звичні для Discord пости та коментарі. Його більше хвилювали не нові «іграшки» чи фільми, а геополітика та реальні збройні конфлікти.

Незабаром OG дав зрозуміти, що він працює на секретному об'єкті. Коли він знаходиться там, йому заборонено користуватись мобільним зв'язком, смартфоном та іншими гаджетами. Він не може виходити у мережу. Особливості його роботи дають йому можливість ознайомитися зі змістом безлічі секретних документів, і тому він знає, яку важливу інформацію влада та військові приховують від простих громадян. Його це злить. І він має намір зробити ці дані надбанням більшості.

Спочатку OG викладав довгі пости з інформацією, яка багатьом користувачам Discord видавалася нудною. Потім він почав розміщувати фотографії написаних від руки текстів. OG пояснював, що витрачає багато годин на те, щоб переписати зміст секретних документів.

Однак ці записи не викликали у більшості користувачів інтересу. Тоді OG почав викладати фотокопії документів. Він повідомив, що йому вдалось принести їх додому з роботи.

Співрозмовники WP стверджують, що їм відоме справжнє ім'я OG, а також штат, у якому він живе та працює, але вони категорично відмовилися ділитися цією інформацією.

Один зі співрозмовників заявив: «Він розумний, він знав, що робить, коли публікував ці документи. Це ніяк не випадковий витік».

Другий додав, що зараз, коли піднявся весь цей галас, OG трохи наляканий і розгублений. Він не знає, що буде далі. Але не шкодує, що зробив.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що розслідування витоку продовжуватиметься доти, доки джерело витоку не буде встановлено. Керівництво платформи Discord своєю чергою опублікувало заяву, в якій повідомило, що співпрацює з тими, хто веде розслідування, але відмовилося від будь-яких додаткових коментарів. Вочевидь, Тейшейру вдалося знайти та заарештувати завдяки інформації, яку Discord передала ФБР.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко пояснив мету витоку і хто за цим стоїть.

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