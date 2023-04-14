15 російських шпигунів вислали з Норвегії: вони працювали під прикриттям

Міністерство закордонних справ Норвегії заявило про рішення виставити з країни ще 15 російських шпигунів, які діяли під прикриттям дипломатії (нагадаємо, 17 таких російських «дипломатів» було вислано восени). У комюніке з приводу цього рішення МЗС Норвегії зазначило, що воно пов'язане із загрозою європейській безпеці:

«Уряд прийняв це рішення через зміну ситуації в Європі, яка призвела до активізації шпигунської діяльності з боку росії».

У заяві підкреслюється, що російські розвідники, яких стосується рішення уряду, повинні якомога швидше покинути норвезьку територію, пише https://www.wprost.pl/

У Міністерстві закордонних справ росії заявили, що Москва відповість «дзеркальними діями».

Ситуацію прокоментувала очільниця норвезького зовнішньополітичного відомства Анникен Хутфельдт.

«Це важливий крок у протидії та зменшенні російської розвідувальної діяльності в нашій країні, що, відповідно, веде до зміцнення нашої внутрішньої безпеки», — сказала вона.

Загроза з боку росії була головною темою виступу й міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау. У своїй промові в сеймі політик підкреслив, що Польща і вся Європа зараз стоять перед історичним вибором. «Момент історичного перелому, свідками якого ми є, вимагає від нас відповіді на питання: якого світу ми хочемо для Польщі, який міжнародний порядок є для неї найбільш придатним?» — запитав він.

Нагадаємо, днями у Польщі було затримано російського шпигуна.

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