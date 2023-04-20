Замок XV століття та апартаменти біля Ейфелевої вежі: журналісти знайшли елітну нерухомість Коломойського

Український бізнесмен Ігор Коломойський, будинок якого якого обшукували у лютому 2023 року у справі його компаній «Укртатнафта» та «Укрнафта», володіє 700-літнім замком у Франції та апартаментами навпроти Ейфелевої вежі. Про це дізналися журналісти-розслідувачі проєкту «Радіо Свобода» «Схеми».

Згідно з отриманими даними, елітною французькою нерухомістю володіє сестра Ігоря Коломойського Лариса, яка одружена з колишнім головою Дніпропетровської ОДА Володимиром Чортком. Саме на неї офіційно зареєстровані дві квартири, четверо апартаментів, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі. Угоду було укладено через французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, і саме на неї записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі й апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

Паризька нерухомість родини

За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія — Beethoven ІІІ — володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами.

Засновником компанії є та ж монакська фірма сестри Коломойського Beethoven Holding.

Відомо, що паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році.

Старовинний замок Буффавен (Château de Buffavens), який теж належить пані Чорток, знаходиться поблизу французького берега Женевського озера.

Замковим комплексом площею 109 368 кв.м., куди входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова і земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником із 2014 року є компанія із Монако — Lully Real Estate, якою володіє сестра Коломойського.

Цікаво, що спочатку елітну нерухомість придбала дружина Ігоря Палиці, однак восени 2014 року продала її Ларисі Черток. У документах, що стосуються передачі майна, було задекларовано, що на території довкола замку заплановані масштабні перетворення. Дійсно, у 2016 році там з'явилися два спортивні майданчики, які видно на знімках з повітря.

Нові спортмайданчики

Журналісти надіслали запитання Коломойському щодо походження коштів у його сестри для купівлі нерухомості у Франції, однак відповідей поки що не отримали.

Нагадаємо, що у квітні сестру олігарха Коломойського Ларису помітили на престижному курорті Куршавель у Франції.



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