СБУ прийшла з обшуком до Коломойського: у чому підозрюють олігарха (фото)
СБУ та БЕБ знову проводять обшуки у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського.
У вівторок, 1 лютого, вдома у Коломойського відбуваються обшуки. Про це повідомило джерело в СБУ. Розслідування стосується компаній «Укртатнафта» та «Укрнафта».
Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів.
Нагадаємо, 17 вересня 2022 року детективи НАБУ вже приходили з обшуком до Коломойського у справі «Укрнафти». Обшук відбувся за місцем проживання бізнесмена у курортному селищі Буковель.
НАБУ підозрює колишній менеджмент «Укрнафти» у виведенні з компанії 13,3 млрд грн на користь групи «Приват».
Раніше повідомлялося про примусове відчуження у власність держави акцій компаній Коломойського ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта».450
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