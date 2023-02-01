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Україна

СБУ прийшла з обшуком до Коломойського: у чому підозрюють олігарха (фото)

12:02 1 лютого 2023
Коломойський

СБУ та БЕБ знову проводять обшуки у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського.

У вівторок, 1 лютого, вдома у Коломойського відбуваються обшуки. Про це повідомило джерело в СБУ. Розслідування стосується компаній «Укртатнафта» та «Укрнафта».

Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Нагадаємо, 17 вересня 2022 року детективи НАБУ вже приходили з обшуком до Коломойського у справі «Укрнафти». Обшук відбувся за місцем проживання бізнесмена у курортному селищі Буковель.

НАБУ підозрює колишній менеджмент «Укрнафти» у виведенні з компанії 13,3 млрд грн на користь групи «Приват».

Раніше повідомлялося про примусове відчуження у власність держави акцій компаній Коломойського ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта».

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