Помер дворазовий володар Кубка УЄФА у складі «Барселони»

У віці 82 років помер колишній футболіст каталонської «Барселони» Жозеп Марія Фусте.

«Мої глибокі співчуття сім'ї та друзям Жосепа Марії Фусте, вихованця клубу, легендарної постаті „Барси“ та душі ветеранського руху клубу Agrupacio протягом багатьох років. Спочивай із миром», — висловив співчуття президент клубу Жоан Лапорта.

Вихованець каталонського клубу, Фусте дебютував у найвищому дивізіоні Іспанії, виступаючи в оренді в «Осасуні». Повернувшись до рідного клубу, провів у складі «блау-гранас» десять років, з 1962-го по 1972-й, тричі ставши володарем Кубка країни, а також двічі вигравши Кубок УЄФА (тоді турнір називався Кубок Ярмарок). Загалом провів за «Барселону» у всіх турнірах 277 матчів та забив 71 гол, по праву вважаючись легендою каталонського клубу. Завершив ігрову кар'єру Жозеп Марія у скромному «Еркулесі».

У складі "Барселони" Жозеп Марія Фусте провів 277 матчів та забив 71 гол

Також півзахисник виступав за збірну Іспанії, у складі якої провів 8 матчів та забив 3 голи. Став чемпіоном Європи в 1964-му, зігравши в обох матчах на турнірі (у фіналі «червона фурія» обіграла СРСР — 2:1), також був учасником ЧС-1966.

Повісивши бутси на цвях, Фусте повернувся до «Барселони», де очолював ветеранський напрямок Agrupacio, поки не залишив свою посаду в 1989 році для участі у виборах президента каталонського клубу, після чого до останніх днів життя був радником своїх наступників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що багаторазовий чемпіон України у складі «Динамо» Павло Шкапенко, який забивав «Барселоні» в Лізі чемпіонів, помер у 50 років.

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