Забивав «Барселоні» у Лізі чемпіонів: багаторазовий чемпіон України у складі «Динамо» помер у 50 років (відео)

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Павло Шкапенко пішов із життя у 50-річному віці. Про смерть експівзахисника повідомив телеграм-канал «Бомбардир», при цьому про причини такого раннього відходу у вічність не повідомляється.

Шкапенко народився 1972 року в Запоріжжі, де й робив перші кроки у футболі. Виступав за місцевий «Металург» у чемпіонатах СРСР та України, звернувши на себе увагу селекціонерів київського «Динамо», куди перейшов улітку 1992 року. За шість сезонів, проведених у столичному клубі, у кожному з них ставав чемпіоном України, грав із «біло-синіми» у єврокубках. Найбільш яскравим поєдинком на міжнародній арені став домашній матч проти каталонської «Барселони» у 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-1993/1994 — Павло відкрив рахунок у матчі ударом головою та заробив пенальті, а «Динамо» обіграло іменитого суперника з рахунком 3:1.

Матч із "Барселоною" у Лізі чемпіонів-1993/1994 став одним із найкращих у кар'єрі Шкапенка. На фото Павло крайній праворуч №11

Відеоогляд матчу «Динамо» — «Барселона» — 3:1 (Ліга чемпіонів-1993/1994)

Загалом у період з 1992-го по 1998-й провів за «Динамо» 121 матч та забив 33 м'ячі. У складі збірної України зіграв 10 матчів, але голами відзначитися не зміг. Також пограв за київський ЦСКА та низку російських клубів, поки у 2003 році не завершив ігрову кар'єру.

Повісивши бутси на цвях, пробував себе у тренерстві, очолюючи аматорську команду в Київській області, але не знайшов себе на тренерській ниві та допомагав дружині у веденні бізнесу, пов'язаного з нерухомістю. Також у Павла залишилися дві доньки — Поліна та Марія, які займаються модельною кар'єрою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо», «Дніпра» та збірної України Олександр Радченко помер у 46 років.

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