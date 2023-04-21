«Російський снаряд поцілив точно в бліндаж»: на війні загинув активіст Спілки української молоді

У боях на Соледарському напрямку, в результаті артилерійського обстрілу, загинув молодший сержант Сил територіальної оборони ЗСУ Збройних Сил України Юрій Мороз. Про це повідомила Спілка української молоді на своїй сторінці в Facebook. Загиблому воїну назавжди 47 років.

«Юрій народився в сім’ї фастівського краєзнавця Андрія Мороза, і змалку виховувався в атмосфері антикомунізму, любові до України та рідного краю. З крахом СРСР став одним з наймолодших активістів Спілки Незалежної Української Молоді. Щойно у Києві з’явився Український національний гуманітарний ліцей — батько віддав Юрка на виховання саме до цього навчального закладу. Скромний і небагатослівний хлопець зацікавився християнством та історією України. У 1992 року він зголосився на навчання до духовної семінарії і невдовзі вирушає опановувати богослів’я до Мексики. Втім, прагнучи створити сім’ю, відмовляється від висвяти».

У 2010 році Юрій вступив в лави Київського осередку Спілки Української Молоді в Україні. Був співорганізатором створення дружини ратників «ТУР» та першим Головою дружини ратників. Проводив чисельні ратницькі заходи, зокрема мандрівні табори. Неодноразово брав участь в якості інструктора у Всеукраїнська військово-патріотична Гра «ДЖУРА».

«Обов’язки вміло поєднував із військово-історичною реконструкцією періодів національно-визвольної боротьби українців у ХХ столітті, зокрема Армії УНР, УСС, УПА, був учасником військово-історичного клубу „Повстанець“ і мав псевдонім „Лютий“. Був членом історичного клубу „Холодний Яр“. Ретельно стежив за усіма книжковими новинками в царині досліджень історії українського війська, зібрав велику бібліотеку української мілітарики. З початком Революції Гідності Юрій пішов до 4-ї козацької сотні Самооборони Майдану. А 2014 року добровольцем вступив до Збройних Сил України, попри те, що був звільнений від військової служби за станом здоров’я. Воював солдатом у лавах 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола на посаді номера обслуги 152-хмілліметрової гармати 3-го дивізіону. Виконував бойові завдання на території Донецької та Луганської обл. Учасник боїв на Світлодарській дузі. Демобілізувався у 2015 році і намагався повернутися до цивільного життя».

В перші години повномасштабного вторгнення Юрій Мороз став комендантом штабу 207-го батальйону 241-ї бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Перед виїздом на виконання бойових завдань у Донецькій області перевівся у роту вогневої підтримки. Брав участь у боях на Бахмутському напрямку. Став навідником СПГ-9.

«У січні 2015 року Юрко дивом залишився живим під час артилерійського обстрілу позицій, коли ворожий снаряд влучив у сусідній бліндаж — того дня загинули четверо побратимів.

На Великдень 16 квітня 2023 року у селі Васюківка Донецької області історія повторилась, однак цього разу російський снаряд поцілив точно в бліндаж, у якому Юрій із побратимами знаходився на бойовому чергуванні".

Підтримати родину Юрка можна переказавши кошти на картку брата Дмитра 4441 1144 2852 2302 (Монобанк)

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про загибель екснардепа Олега Барни.

462

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram