Світлана Лобода у Празі заспівала з українськими дітьми-переселенцями

Співачка Світлана Лобода, яку прихильники запідозрили у вагітності, розпочала світовий благодійний тур. Перші концерти пройшли у Празі та Берліні. LOBODA вперше представила нову сольну програму. В рамках масштабного шоу артистка, разом з новими хореографічними постановками, виконала україномовні треки «Градус 100», «Карма» та «Два незнайомці», що увійшли до нового альбому.

Зворушливим сюрпризом в Празі стала завершальна композиція концерту. Співачка виконала легендарний «Щедрик» разом з юними талановитими представниками дитячої благодійної організації «Кроки добра», що допомагає маленьким біженцям з України та їх батькам, а також функціонує як загальноосвітній центр.

Також співачка відвідала найбільший у Берліні прихисток для українських біженців, де нині проживає майже 4 000 переселенців. Вони тимчасово втратили дім, проте не втратили віру в перемогу та надію на краще життя на рідній землі.

«Моє серце розривається від болю за кожного українця та українку, що втратили рідний дім через війну. Та ми нація незламних і нескорених, неосяжна сила в наших ДНК. Я впевнена, що на жителів моєї країни чекає щасливе майбутнє у власних будинках, на власній землі. І ми з командою зробимо все можливе, аби допомогти цьому відбутися якомога швидше» — прокоментувала Світлана.

Раніше «Факти» писали про те, що Андрій Данилко змушений перенести свій тур Канадаою через те, що не всі члени колективу змогли вчасно оформити необхідні документи.

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