«Неприємні новини»: Андрій Данилко шокував фанатів

Довгоочікувані гастролі Вєрки Сердючки по США та Канаді, які було заплановано на квітень і травень 2023 року, скасовано. Про це Андрій Данилко, який дав гідну відповідь пропагандистам путіна, написав на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Друзі, маємо новини, не дуже приємні, — пояснив артист. — На жаль, наш тур містами США і Канади вимушено перенесено на осінь. Ми маємо велику команду, всі з різних куточків країни, і не всі встигли вчасно оформити документи, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами. Ми не могли вирушити в тур у неповному складі, адже якість та рівень наших шоу залежить від кожного з учасників бенду. Нам щиро шкода, що обставини зіграли проти нас, але скоро ми неодмінно приїдемо до вас, щоб підтримувати Україну. Всі квитки залишаються дійсними на нові дати, які оголосимо вже незабаром. Тож дуже просимо вас зберегти квитки, бо Вєрка, Мама і всі-всі-всі чекають на зустріч з вами!»

Нагадаємо, що це вже другий перенос гастролей. Минулого разу вони були зірвані у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Андрія Данилка.

Багато хто з шанувальників артиста обурилися, бо їх попередили лише за кілька днів до концертів. Українці скаржаться, що витратили гроші, щоб дістатися до міст, де були заплановані виступи Сердючки. «Неповага в тому, що можна було про це раніше повідомити», — скаржаться шанувальники.

У колективі Андрія Данилко пояснили, що правила щодо виїзду з України змінилися місяць тому і вони до останнього сподівалися, що артистам нададуть можливість виїхати.

Нагадаємо, після інциденту з стендап-коміком Щегелем, який виїхав з країни та не повернувся, правила перетину кордону України для артистів-чоловіків ускладнилися.

Фото зі сторінки Вєрки Сердючки

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