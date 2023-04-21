«Зоря» в меншості втримала перемогу над «Колосом»: відеоогляд матчу чемпіонату України

У п'ятницю, 21 квітня, матчем у Ковалівці стартував 22-й тур чемпіонату України з футболу.

«Колос» (Ковалівка) — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Бражко, 31). На 55-й хвилині вилучений Снурніцин («Зоря»).

«Колос» підходив до поєдинку з одним із лідерів чемпіонату, маючи за плечима серію без пропущених м'ячів у матчах чемпіонату України у 351 хвилину. Цю серію підопічним Ярослава Вишняка вдалося продовжити до 382 хвилин, але після дальнього удару Бражку в середині першого тайму голкіперу не вдалося врятувати свою команду.

Незабаром після перерви господарі отримали чисельну перевагу після того, як за дві жовті картки було вилучено луганчанина Снурніцина, але врятувати матч вони так і не спромоглися, зазнавши поразки у своєму ювілейному, 100-му, поєдинку в елітному вітчизняному дивізіоні.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 52 очки (21 матч);

2. «Зоря» — 46 (22);

3. «Дніпро-1» — 45 (20);

4. «Динамо» — 40 (21);

5. «Олександрія» — 33 (20);

6. «Колос» — 30 (22);

7. «Кривбас» — 28 (21);

8. «Ворскла» — 26 (21);

9. «Інгулець» — 25 (21);

10. «Металіст 1925» — 22 (21);

11. «Минай» — 21 (21);

12. «Чорноморець» — 20 (21);

13. «Верес» — 20 (21);

14. «Металіст» — 19 (21);

15. «Рух» — 19 (21);

16. «Львів» — 13 (21).

Бомбардири: 18 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 9 — Таулян Сефері («Ворскла»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»).

Нагадаємо, що в рамках 22-го туру чемпіонату України будуть зіграні наступні матчі: «Ворскла» — «Металіст», «Верес» — «Минай», «Динамо» — «Шахтар» (22 квітня); «Львів» — «Металіст 1925», «Кривбас» — «Чорноморець» (23 квітня); «Дніпро-1» — «Рух», «Олександрія» — «Інгулець» (24 квітня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що багаторазовий чемпіон України у складі «Динамо» Павло Шкапенко помер у 50 років.

Фото ФК «Колос»

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