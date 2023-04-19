Коли і на якому каналі дивитись онлайн «Динамо» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч 22-го туру УПЛ

У суботу, 22 квітня, на столичній арені «Динамо» імені Валерія Лобановського відбудеться центральний матч 22-го туру української прем'єр-ліги між київським «Динамо», що втратило очки у грі з «Рухом», та «Шахтарем», який відірвався від найближчого переслідувача на 7 балів.

З останніх 10 зустрічей грандів у чемпіонаті країни кияни змогли виграти лише одну (за трьох нічиїх та шести поразок). Та й той успіх датований аж 17 квітня 2021 року (1:0). Цього разу букмекери знову віддають перевагу «оранжево-чорним». Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу «Динамо» приймає з коефіцієнтом 4,25, на нічию — 4,00, на виграш «Шахтаря» — 1,92.

Цього ж ігрового дня «Ворскла» після перемоги над «Чорноморцем» прийме у Полтаві «Металіст», а «Верес» у грі проти «Миная» в Рівному спробує здобути нарешті свою першу перемогу у 2023 році.

А стартує тур у п'ятницю, 21 квітня, коли в Ковалівці «Колос» зіграє з «Зорею», яка здолала минулими вихідними «Дніпро-1».

У неділю, 23 квітня, аутсайдер УПЛ «Львів» на стадіоні СКІФ у своєму місті прийме «Металіст 1925», а в гості до «Кривбаса» у Кривий Ріг приїде «Чорноморець».

І, нарешті, у понеділок, 24 квітня, тур завершиться зустріччю «Дніпро-1» — «Рух» в Ужгороді та кіровоградським дербі в Олександрії між господарями поля та «Інгульцем», який переміг у перенесеній зустрічі 10-го туру «Рух».

Чемпіонат України. 22-й тур

21 квітня (п'ятниця)

«Колос» — «Зоря» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

22 квітня (субота)

«Ворскла» — «Металіст» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Верес» — Минай" 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Динамо» — «Шахтар» 17:00 «2+2», YouTube-канал ФК «Динамо»

23 квітня (неділя)

«Львів» — «Металіст 1925» ОТТ-платформа Setanta Sports

«Кривбас» — «Чорноморець» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

24 квітня (понеділок)

«Дніпро-1» — «Рух» 13:00 УНІАН

«Олександрія» — «Інгулець» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports



Стеновище команд:

1. «Шахтар» — 52 очки (21 матч);

2. «Дніпро-1» — 45 (20);

3. «Зоря» — 43 (21);

4. «Динамо» — 40 (21);

5. «Олександрія» — 33 (20);

6. «Колос» — 30 (21);

7. «Кривбас» — 28 (21);

8. «Ворскла» — 26 (21);

9. «Інгулець» — 25 (21);

10. «Металіст 1925» — 22 (21);

11. «Минай» — 21 (21);

12. «Чорноморець» — 20 (21);

13. «Верес» — 20 (21);

14. «Металіст» — 19 (21);

15. «Рух» — 19 (21);

16. «Львів» — 13 (21).

Бомбардири: 18 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 9 — Таулян Сефері («Ворскла»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що багаторазовий чемпіон України у складі «Динамо» Павло Шкапенко помер у 50 років.

Фото ФК «Динамо»

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