Відставні офіцери армій і розвідувальних структур країн НАТО, зокрема, Франції, Німеччини, США, Чехії, Італії та низки інших, задіяні в активних заходах російських спецслужб, спрямованих на ослаблення країн Заходу, деструктивізацію відносин НАТО і ЄС, та ізоляцію окремих членів відповідних союзів, виправдання російської агресії та підрив військово-технічної допомоги Україні Про це йдеться у доповіді Центру оборонних реформ та інформаційного агентства Guildhall.



«З початком російсько-української війни у провідних країнах Заходу зафіксована активізація діяльності відставних офіцерів, військовослужбовців та співробітників силових структур, які беруть активну участь у суспільно-політичному житті, впливаючи як на суспільства, так і на еліти відповідних держав. Такі офіцери та військовослужбовці часто мають тісні особисті, бізнесові та професійні зв'язки з росією, а також, беруть участь у кампаніях, які мають ознаки активних заходів, спрямованих на підрив військово-технічної допомоги Україні, виправдання російської агресії, деструктивізацію відносин між НАТО та ЄС та ізоляцію окремих членів відповідних союзів, а тому, заслуговують на окрему увагу», — йдеться у вступі до доповіді.



До прикладу, у Франції, розглянуто участь французьких відставних офіцерів в активних заходах, що реалізовуються на майданчику організації «Франко-російський діалог», що заснована та координованується наближеним до путіна російським олігархом, екс-керівником РЖД Володимиром Якуніним.

Серед багатьох інших заходів, наводиться приклад круглого столу, що відбувся в Парижі на майданчику «Франко-російського діалогу» 12 грудня 2022 року, за участю генерала армії Франції Вінсента Деспорта, екс-начальника відділу ситуаційної розвідки та радіоелектронної боротьби в Об'єднаному штабі оперативного планування ЗС Франції Домініка Делавара, а також екс-представника командування Сил спецоперацій Франції полковника Жака Хогарда. Підсумками круглого столу стало покладання на НАТО французькими відставними офіцерами на відповідальності за розв'язання війни рф проти України.



З точки зору загроз пов'язаних з участю відставних офіцерів у політичному житті Франції, розглянуто оточення проросійського політика, екс-кандитата у президенти Франції Еріка Земура. Зокрема, проаналізована діяльність керівника штабу Земура колишнього заступника Начальника штабу французької армії, генерал-майора Бертрана Де Ла Шена, наближеного до колишнього начальника Генерального штабу ЗС Франції П'єра Де Вільє, брат якого, інший проросійський політик Філіп де Вільє, є бізнес-партнером російського олігарха Костянтина Малофєєва, які ведуть спільні проекти в окупованому Криму.



У доповіді проаналізовано використання французькими відставними офіцерами та проросійськими політиками ідеології «голізму» для прикриття російських активних заходів щодо виведення Франції з НАТО. Зокрема, у таких заходах задіяні Жан-Бернар Пітель — французький генерал у відставці, віце-президент та співзасновник згаданого аналітичного центру Geopragma, бригадний генерал авіації у відставці Грегуар Діамантідіс, екс-командувач силами НАТО в Косово генерал Жан-Клод Аллар.

У Німеччині також розглянуто вплив Якуніна, зокрема, в рамках роботи інституту «Діалог цивілізацій». Експертом «Діалогу цивілізацій», який взяв участь в офіційному його відкритті у 2016 році, є відставний генерал німецького Бундесверу Харальд Куят. Куят також брав участь у роботі заснованого Путіним та Шредером «Петербурзького діалогу». Сьогодні, згідно з доповіддю, Куят заявляє, що «Україна воює в американських інтересах» та закликає припинити військову допомогу Україні.

Серед відставних німецьких офіцерів, які беруть участь в операціях з підриву військово-технічної допомоги Україні, проаналізовано діяльність Еріха Вада, генерала Бундесверу, відомого своїми зв'язками з одним із найбільш розшукуваних злочинців у світі, який перебуває в Росії під протекцією ФСБ, Яном Марсалеком. 25 лютого 2023 року Еріх Вад став співорганізатором мітингу «За мир!» у Берліні основною вимогою якого стало припинення військової допомоги Україні.

У Чехії прикметною є постать екс-співробітника Служби держбезпеки Чехословаччини, підполковника запасу армії Чехії, військового аналітика Мартіна Коллера. З 2014 року Мартін Коллер бере участь в активностях, які організовує Інститут слов'янських стратегічних досліджень. Партнерами Інституту є — фонд «Русский мир», Всесвітня координаційна рада російських співвітчизників, які проживають за кордоном («Россотрудничество»), Російський культурний центр у Празі та інші організації. Сьогодні Мартін Коллер бере участь в антиурядових протестах у Чехії, спрямованих на підрив військово-технічної допомоги Україні.

У США, згідно з доповіддю, серед інших організацій, активну роботу ведуть члени організації «Ветерани розвідки за розсудливість», що об'єднує офіцерів та співробітників американських спецслужб. Провідні члени VIPS — екс-співробітник ЦРУ Реймонд Макговерн та колишній високопоставлений співробітник АНБ Едвард Бінні. У 2016 році VIPS брала участь в активних заходах щодо спростування втручання рф у вибори в США. У 2022−2023 роках VIPS активно працює у напрямку зупинення військової допомоги Україні. Також, згідно з матеріалами Financial Times, члени VIPS офіцери Вільям Бінні та Роберт Девід Стіл причетні до створення вербувальних мереж руху QAnon у США, який у свою чергу, за даними Robert Lancing Institute, активно використовувався спецслужбами рф.

Наводяться приклади участі відставних американських офіцерів у російських інформаційно-психологічних операціях, зокрема колишнього співробітника розвідслужби морської піхоти США, екс-кореспондента Russia Today Скота Ріттера та екс-полковника армії США та радника Пентагону за часів президентства Дональда Трампа Дуглас Криму та «референдуми на Донбасі», а також припинити постачати озброєння Україні.

«Довгостроковий характер війни рф проти України та поточне геополітичне загострення зумовлюють подальше формування громадського запиту вже не на військових-аналітиків, а на військових-політиків. Ми вже побачили як сам такий запит, так і його задоволення в Чехії, де президентом країни став колишній військовий Петр Павел. росія розуміє цей процес, тому активізувала власну агентурну мережу для зайняття політичних позицій у країнах Заходу, що становить серйозну загрозу для політичної єдності НАТО і ЄС, а також для національної безпеки відповідних держав, адже всупереч позитивному досвіду Чехії такий суспільний запит може бути реалізований і у зворотному ключі», — йдеться у висновках із доповіді.

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