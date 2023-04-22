В Україні почався «кадровий голод»: кого шукають роботодавці і скільки готові платити

Ринок праці в Україні поступово відновлюється. Кількість вакансій росте, роботодавці пропонують вищі зарплати, а рівень офіційного безробіття рекордно скоротився.

Про це пише РБК-Україна.

Так, за спостереженням HR-експерта Тетяни Пашкіної, у березні 2023 на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі. Це 7220 нових вакансій, і найзатребуванішою є посада бармена (1370 пропозицій). На другому місці — сфера обслуговування.

Також більше роботи пропонують у будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей і на робочі спеціальності, наприклад, слюсарів.

Тим не менше галузевий зріз пропозицій на ринку праці кардинальних змін з початку війни не зазнав.

Спостерігається і повільне зростання заробітної плати — якщо минулого року середній заробіток в Україні становив 15 тисяч грн, то у березні 2023 — вже 16 тисяч грн.

У березні підвищення рівня оплати праці спостерігалось в Одеській області — до 15 500 грн (на 500 грн більше порівняно з лютим) та Львівській області — до 16 000 грн (на 500 грн більше).

Згідно з дослідженням Work.ua, зараз найбільші зарплати (за виключенням керівних посад та сфери IT) пропонують в т. ч. водіям міжнародних перевезень — 40 000 грн, бізнес-аналітикам — 32 500 грн, арматурникам, рихтувальникам, рієлторам — 30 000 грн. А ось найнижчі зарплати залишаються у прибиральників (8 000 грн), посудомийників (9 000 грн) та санітарів (9 000 грн).

Нагадаємо, у березні Уряд оновив порядок надання допомоги по частковому безробіттю, на яку цього року, за попередніми розрахунками, претендуватиме 21 тисяча українців. В бюджеті на ці видатки передбачено 226 млн гривень.

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