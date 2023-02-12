Для деяких українців збільшать розмір допомоги з безробіття: кого це стосується

В Україні, де безробітні громадяни зможуть отримувати субсидію, збільшать суму грошової допомоги по безробіттю для певних категорій громадян. Такі спеціальні умови будуть діяти для українських громадян, які мають статус ВПО та залишились без джерел заробітку, у разі ухвалення законопроекту № 8421.

Таким людям виплачуватимуть 100% від суми призначеної допомоги протягом всього періоду її надання. Протягом другої половини цього терміну громадяни України отримують лише половину від розрахованої для них Соцстрахом суми коштів.

У новому законопроекті, зареєстрованому у Верховній Раді 6 лютого 2023 року, повідомляється про нововведення у правилах нарахування виплат безробітним переселенцям. Передбачається збільшення грошової допомоги на 50 відсотків для безробітних переселенців, які не мають можливості підтвердити свій страховий стаж.

Варто зауважити, що строк виплати допомоги по безробіттю для ВПО планують збільшити утричі. Наразі він становить 120 днів. У випадку, якщо закон буде прийнятим, переселенцям виплачуватимуть суму, розраховану Фондом соціального страхування протягом календарного року. Отже, у переселенців буде цілий рік для того, щоб знайти собі нові робочі місця, аби не залишитися без засобів до існування.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що допомога з безробіття у 2023 році буде досягати 6700 гривень для деяких категорій громадян. Також раніше повідомлялось, що деякі категорії громадян мають право на допомогу по частковому безробіттю.

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