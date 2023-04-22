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Суспільство та люди

Українці за кордоном: як почати отримувати свою пенсію в іншій країні (пояснення Кабміну)

17:16 22 квітня 2023
жінка

З початком широкомасштабного вторгнення рф в Україну багато наших співгромадян знайшли прихисток у сусідніх країнах. Пенсіонери, які виїхали з України, можуть почати отримувати свою українську пенсію поштовими переказами.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

«Прийнята урядом постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі», — йдеться у повідомленні.

Вищевказана категорія пенсіонерів має можливість відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

«Для отримання пенсії постановою передбачена можливість укладення договорів банківського рахунка з українськими банками. Йдеться про банки, які не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, в тому числі банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі», — додали у міністерстві.

Зазначається, якщо особа бажає отримувати пенсію через банк, заяву про виплату можна подати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Зокрема це можна зробити разом з відкриттям банківського рахунку, без жодної необхідності відвідування банку.

«Також за бажанням пенсіонера виплати можна буде отримувати у відділенні пошти (за наявності технічної можливості „Укрпошти“ здійснювати переказ коштів у країну перебування)», — відзначають у Мінреінтеграції.

Раніше повідомлялось, як пенсіонеру, який залишається за кордоном на постійне місце проживання, отримати пенсію в Україні.

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