Частині українців скоро припинять виплату пенсій: в ПФУ назвали причину

Через початок повномасштабного вторгнення росії деякі пенсіонери були змушені залишити свої домівки та виїхати за кордон. Тим з них, хто вирішив змінити місце проживання та більше не повертатися до України, виплати пенсій припиняться.

Про це розповіли спеціалісти Пенсійного фонду, інформує видання «На пенсії».

За словами фахівців, представники міграційної служби повідомляють ПФУ про осіб, які залишилися за кордоном на постійному місці проживання, після чого виплата пенсій їм припиняється.

Разом з тим, пенсіонер може сам подати до пенсійного фонду заяву й повідомити про виїзд за кордон на постійне місце проживання.

У такому разі йому виплатять пенсію на шість місяців наперед, починаючи рахувати з місяця, наступного за датою зняття з обліку за місцем проживання.

Відповідні виплати передбачено статтею 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення».

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