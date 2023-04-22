Важливо для благополуччя: астрологи назвали кольори, які приносять гроші кожному із знаків Зодіаку

Залучати гроші в життя можна при допомозі виконання певних ритуалів, урахування різних прикмет, а також використання інформації про кольори, що пасують кожному знаку Зодіаку.

Йдеться про аксесуари або одяг відповідного кольору, які приведуть у життя удачу і фінансове благополуччя, пише УНІАН.

Овен

Овни — дуже консервативні і стримані особистості. Їм підходить темно-коричневий, чорний або сірий. Аксесуари та одяг такого кольору стануть магнітом для вдалих угод.

Телець

Тельцям допоможе збагатитися бордовий колір. Його варто включити не тільки в образ, але і в інтер'єр, щоб гроші йшли в будинок.

Близнюки

Близнюки дуже люблять зелений колір, і це неспроста. Зелений для Близнюків — колір натхнення, сили, хороших емоцій, мрій і планів. Він допоможе залучити удачу в життя. Якщо йдете на важливу зустріч, одягніть щось зеленого кольору і зустріч неодмінно закінчиться успіхом.

Рак

Астрологи кажуть, що щасливий відтінок Раків — це відтінок закоханої жаби (насичений зелений). Одяг такого кольору молодить представників цього знака, а напівкоштовні камені будь-якого відтінку зеленого — це те, що відверне біди і нещастя.

Лев

Леви повинні носити одяг і аксесуари смарагдового кольору. В такому випадку у них не буде проблем в особистому житті і в бізнесі, а гроші будуть легко йти в руки.

Діва

Дівам слід звернути увагу на жовтий колір. Особливо, якщо в житті не вистачає яскравих фарб.

Терези

Терезам прекрасно підійде помаранчевий колір. Помаранчевий діамант, сапфір, бурштин або топаз повинні бути в скриньці у Терезів, щоб залучати достаток.

Скорпіон

Ідеальний колір для Скорпіонів — це фіолетовий. Він мало того, що підкреслює їхню творчу натуру, так ще й відкриває потоки для надходження нових матеріальних і матеріальних ресурсів.

Стрілець

Стрільцям ідеально підійде золотий. З прикрасами питань виникати не повинно — будь-який аксесуар з золотом або позолотою стане магнітом для грошей.

Козеріг

Козероги повинні звернути увагу на білий. Цей базовий колір допоможе очистити простір від негативного впливу з боку.

Водолій

Водоліям підходить синій. Синій — колір умиротворення, роздумів, інтелектуальної діяльності. До слова, заробляють гроші Водолії саме своїм інтелектом.

Риби

Ідеальний колір для Риб — це рожевий. Він допомагає розслабитися, зловити потрібний «потік» і надихнутися на плідну прибуткову діяльність.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали щасливчиків, до яких знаків зодіаку гроші ось-ось потечуть рікою.



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