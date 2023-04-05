Ніколи не думайте, що сума надто незначна: як заощаджувати гроші щодня

Наші цілі щодо заощаджень можуть здаватися недосяжними, коли ви тільки починаєте. Але потроху можна швидко накопичувати, і в кінці тижня, місяця та року у вас може з'явитися більше грошей. Картки та програми лояльності можуть допомогти вам заощадити гроші на бензині, продуктах або в інших магазинах. Подумайте про те, щоб зареєструватися в програмах лояльності в магазинах і ресторанах, які ви відвідуєте найчастіше. Купуйте за допомогою кредитної картки з кешбеком, пише видання Bankrate.

Скасуйте підписки, якими ви не користуєтесь. Спробуйте зателефонувати своєму провайдеру, якщо ви користуєтеся певними послугами, але відчуваєте, що платите за них занадто багато. Можливо, вам вдасться домовитися про новий тариф на кабельне телебачення, інтернет або передплату на газети та журнали.

Немає сумнівів, що зручність іноді варта додаткових витрат, особливо якщо вона допомагає вам заощадити найцінніший актив — час. З огляду на це, намагайтеся обмежити ці додаткові витрати, обираючи варіанти «зроби сам». Наприклад, ви можете взяти на себе зобов'язання готувати каву вдома кілька днів на тиждень, а в інші дні побалувати себе філіжанкою у вашій улюбленій кав'ярні. Те ж саме стосується і харчування поза домом. Пошукайте в Інтернеті прості рецепти страв, які ви можете готувати протягом тижня, і час від часу балувати себе їжею поза домом.

Важко заощаджувати, не знаючи своїх доходів і витрат. Складання бюджету може дати вам уявлення про те, куди йдуть ваші гроші. Для тих, хто вже має бюджет, переконайтеся, що ваші витратні звички залишаються актуальними. У міру послаблення обмежень, пов'язаних з пандемією, ваші витрати, ймовірно, зміняться. Переконайтеся, що ваш бюджет теж зміниться. Ви можете виявити, що після покриття основних витрат у вас залишається більше грошей, які ви могли б спрямувати на заощадження або інвестиції.

Що важливіше: щодня витрачати гроші на обід чи відкладати їх на купівлю будинку своєї мрії? Переконавшись, що витрати відповідають вашим цілям, ви зможете зосередитися на заощадженнях на те, що важливо для вас.

Ніколи не думайте, що сума грошей занадто незначна, щоб мати значення. Завжди переконуйтеся, що з вас стягується належна сума. Зробіть одну незручну річ, щоб заощадити гроші. Наприклад, з'їсти пластівці вдома замість того, щоб піти в магазин і купити бутерброд на сніданок. Неважливо, на які маленькі жертви ви можете піти з часом. Щодня робіть щось незручне, щоб заощадити гроші, щоб створити свої заощадження.

Ходити на обід до ресторану, замовляти їжу з доставкою або на винос — це дорога звичка. Планування заздалегідь та приготування обіду напередодні ввечері може допомогти вам заощадити багато грошей. Планування харчування на тиждень у неділю ввечері також може допомогти вам заощадити гроші протягом тижня. Нерідко трапляється так, що ви щодня придивляєтесь до певного товару чи речі зі свого списку покупок. Подивіться, чи будете ви все ще хотіти цю річ через тиждень або місяць. Це вбереже вас від прийняття неправильних рішень про витрати.

Нагадаємо про прикмети про гроші, які дійсно працюють, в них вірять навіть багатії.

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