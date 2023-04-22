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Гроші

Штраф у розмірі 8 500 гривень: за що можуть покарати роботодавців під час війни

19:29 22 квітня 2023
Працевлаштування військовозобов'язаного

Підприємства, які наймають на роботу працівників без військово-облікового документа або навчальні заклади, які порушують відповідні вимоги, можуть бути оштрафовані.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів Антон Марініч, провідний юрисконсульт компанії Nota Group.

«Розмір штрафу під час дії військового стану становить від 5100 грн до 8500 грн», — сказав він.

За словами юриста, як під час прийняття на роботу, так і при вступі на навчання обов'язковою умовою є перебування кандидата або абітурієнта на військовому обліку. При цьому обов'язково має пред'являтися один із військово-облікових документів.

Такими документами є:

  • посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) — для призовників;
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного — для військовозобов'язаних;
  • військовий квиток — для резервістів.

«На початку 2023 року додалася можливість пред'явити такий документ в електронній формі — з використанням мобільного додатка „Дія“, але ця функція ще в роботі. Військово-облікові документи з'являться у цьому додатку в майбутньому», — повідомив юрист.

Раніше начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов заявив, що приймати на роботу чи зараховувати на навчання військовозобов'язаного можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. При цьому такої норми немає у разі одруження чи лікування.

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