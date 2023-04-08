Завжди повинні мати при собі документи: у обласному військкоматі назвали вимоги до чоловіків призовного віку

В Україні триває війна, відповідно відбувається загальна мобілізація та діє воєнний стан. Військовозобов’язані повинні дотримуватись правил військового обліку.

Про це нагадали у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП).

Чоловіків призовного віку у будь-який час можуть викликати до військкомату. Тому вони мають завжди при собі мати документи.

Оповіщення про явку до центру комплектації може здійснюватися за місцем роботи, проживання, а також в громадських місцях. Законодавством чітко не визначено, де саме має бути вручена повістка, зазначили в ОТЦК.

«Чоловікам віком від 18 до 60 років, на час дії воєнного стану потрібно постійно мати з собою документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи та надавати їх для перевірки уповноваженим особам», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, отримання повістки ще не означає призову на службу. Насамперед громадян викликають для уточнення військово-облікових даних.

У разі якщо чоловік пройде медичну комісію та за всіма критеріями буде визнаний придатним, йому може бути вручена повістка на відправлення до військ.

Тим військовозобов’язаним, які мають право на відстрочку, необхідно прибути в ОТЦК та СП з відповідними документами і підтвердити це.

В ОТЦК додали, що мобілізованих, які не проходили військової служби, обов’язково направляють до навчальних центрів для відповідної підготовки.

Чоловіки-переселенці також повинні в семиденний термін звернутись до ТЦК та СП та стати на військовий облік.

«За порушення правил військового обліку та ухилення від призову передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ухилянтам під час мобілізації загрожує покарання терміном до 5 років позбавлення волі», — нагадали в центрі.

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