Формально звільнити не можна: українцям пояснили, чи має право роботодавець вимагати документи про військовий облік

В Україні запроваджено новий порядок військового обліку. Приймати на роботу або навчання військовозобов'язаного можна тільки після пред'явлення ним актуального військового квитка або постановки на військовий облік.

Люди, які вже довго працюють на підприємстві, цікавляться, чи можуть роботодавці вимагати у них документи про військовий облік.

Адвокат Богдан Пересада вважає, що формально роботодавець має право просити надати відповідну інформацію, але звільнити людину з роботи у разі ненадання такої інформації він не може, передає «Обозреватель».

За словами адвоката, роботодавці зобов'язані вести Списки персонального військового обліку на підприємстві та з цією метою можуть здійснювати перевірку у громадян при прийнятті на роботу наявності військового квитка у паперовій формі або в електронній з використанням мобільного додатку «Дія».

Як відомо, прийом на роботу чоловіків провадиться лише після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ чи підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

Роботодавець також повинен при прийнятті на роботу під особистий підпис доводити до призовників, військовозобов'язаних та резервістів правила військового обліку та у семиденний термін з дня видання наказу про прийняття на роботу або звільнення з роботи повідомляти про це відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Тобто при прийнятті на роботу роботодавець має запросити військово-обліковий документ і лише після цього приймати людину на роботу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи законне вручення повісток у військкомат на вулицях та блокпостах.

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