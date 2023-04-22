«Динамо» перед операцією Луческу врятувало поєдинок проти «Шахтаря»: відеоогляди матчів 22-го туру УПЛ

У суботу, 22 квітня, у Полтаві, Рівному та Києві відбулися чергові матчі 22-го туру української прем'єр-ліги, в якому напередодні «Зоря» у меншості обіграла «Колос».

Чемпіонат України. 22-й тур

22 квітня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Андрієвський, 82 — Степаненко, 12). Юніорські склади — 3:2.

«Динамо»: Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик, Сидорчук, Андрієвський, Волошин (Гармаш, 75), Беніто, Буяльський (Царенко, 75), Ванат (Рамірес, 75).

«Шахтар»: Трубін, Матвієнко, Ракицький (Михайличенко, 61), Бондар, Конопля, Степаненко, Джурасек (Назарина, 61), Бондаренко, Гочолейшвілі (Швед, 76), Судаков, Траоре (Сікан, 76).

Команда Мірчі Луческу догралася до того, що ризикує вперше з 2014 року опинитися за підсумками сезону за межею призерів (дев'ять років тому підопічні Олега Блохіна, якого на фініші змінив Сергій Ребров, фінішували четвертими). Та й матчі проти «Шахтаря», який динамівці не можуть обіграти в УПЛ цілих два роки, завжди у «біло-синіх» особливі. Тож, здавалося, мотивація у Буяльського та компанії на гру на арені імені Валерія Лобановського має зашкалювати.

І «Динамо», було видно, вийшло з настроєм, але вже на 12-й хвилині після «пострілу» Степаненка метрів із 35 та грубої помилки Нещерета пропустило — 0:1.

Досить нудний футбол тривав до останніх хвилин першого тайму, поки динамівці не стали вимагати від арбітра Романова призначити пенальті за гру рукою Ракицького у власному штрафному майданчику. Але рефері навіть не став особисто переглядати епізод за допомогою VAR. Призначити 11-метровий, а ще показати Ракицькому другу у матчі жовту картку, судді з Дніпра не вистачило духу.

У другій половині зустрічі динамівці намагалися виправити ситуацію, і на 82-й хвилині Андрієвський розкішним ударом зі штрафного зрівняв рахунок. На більше суперники не награли. Хоча боязкі спроби були з обох боків.

До речі, як повідомив у своєму Telegram-каналі під час поєдинку журналіст Ігор Бурбас, Мірчу Луческу найближчими днями перенесе операцію на нозі, і обов'язки наставника «біло-синіх» виконуватиме Олександр Шовковський. Після гри 77-річний румунський фахівець підтвердив цю інформацію.

«Ворскла» (Полтава) — «Металіст» (Харків) — 3:2 (Сефері, 26, з пенальті, 45+1, з пенальті, Феліпе Родрігес, 45+3 — Бойчук, 9, з пенальті, Романюк, 82). На 30-й хвилині Сефері («Ворскла») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:3.

Долю зустрічі на арені імені Володимира Бутовського було вирішено, за великим рахунком, у компенсовані хвилини першого тайму, коли підопічні Віктора Скрипника забили два м'ячі. Зазначимо, що у цій зустрічі рефері призначив чотири пенальті (лише втретє в історії чемпіонату України), один із яких автор «дублю» албанець Сефері не реалізував, хоч і довів рахунок своїх голів у сезоні до 11.

В свою чергу, «Металіст» збільшив свою серію без виграшів у чемпіонаті України до 15 матчів (7 нічиїх та 8 поразок). За іронією долі, свій останній успіх в УПЛ харків'яни відсвяткували у жовтні 2022-го у поєдинку з «Ворсклою» (3:2).

«Верес» (Рівне) — «Минай» — 1:1 (Близниченко, 55 — Твердохліб, 60). Юніорські склади — 3:2.

Команда Юрія Вірта, яка стартувала у сезоні з трьох перемог у чотирьох зустрічах, з часом загальмувала і не виграє з 5 листопада 2022 року (в 11 матчах поспіль, за семи поразок). Ось і в поєдинку проти «Миная» «Вересу», який у минулому турі видав божевільний матч проти «Металіста» (5:5), не вдалося перервати свою жахливу серію і зняти «прокляття» домашнього стадіону «Авангард», де команда ще жодного разу не перемогла.

21 квітня (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Бражко, 31). На 55-й хвилині вилучений Снурніцин («Зоря»).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 53 очки (22 матчі);

2. «Зоря» — 46 (22);

3. «Дніпро-1» — 45 (20);

4. «Динамо» — 41 (22);

5. «Олександрія» — 33 (20);

6. «Колос» — 30 (22);

7. «Ворскла» — 29 (22);

8. «Кривбас» — 28 (21);

9. «Інгулець» — 25 (21);

10. «Минай» — 22 (22);

11. «Металіст 1925» — 22 (21);

12. «Верес» — 21 (22);

13. «Чорноморець» — 20 (21);

14. «Рух» — 19 (21);

15. «Металіст» — 19 (22);

16. «Львів» — 13 (21).

Бомбардири: 18 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»).

Нагадаємо, що у рамках 22-го туру чемпіонату України ще зіграють: «Львів» — «Металіст 1925», «Кривбас» — «Чорноморець» (23 квітня); «Дніпро-1» — «Рух», «Олександрія» — «Інгулець» (24 квітня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі поєдинки 22-го туру української прем'єр-ліги.

Фото ФК «Динамо»

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