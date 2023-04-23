У голлівудському стилі: невідомі вкрали контейнер із золотом в аеропорту Канади

У міжнародному аеропорту Торонто безслідно зник авіаційний контейнер із золотом та іншими цінностями, вартість яких перевищує 20 млн канадських доларів. Це понад 15 млн доларів США. Поліція Канади зіткнулася з украй зухвалим і незвичайним злочином. Місцева преса наголошує, що крадіжку було організовано в стилі голлівудських бойовиків.

Відомо, що ввечері 16 квітня контейнер прибув в аеропорт Пірсон, який часто використовується для транспортування золота. Його видобувають у провінції Онтаріо. Вранці 17 квітня цінного вантажу на місці не виявилося.

Спочатку адміністрація аеропорту вирішила, що контейнер помилково ввечері вантажники поставили кудись не туди, де їм було сказано. Однак цілий день пошуків золота не дав результату. Довелося викликати поліцію.

У четвер, 20 квітня, інспектор Стівен Дуйвестин, який очолює розслідування, дав прямо в аеропорту пресконференцію. Він підкреслив, що крадіжка такого масштабу — випадок вкрай рідкісний. Наразі його група вивчає всі можливі варіанти.

«Наша мета — розкрити це викрадення, але в деталі я вдаватися не можу», — заявив Дуйвестин. Він особливо зазначив, що пасажирам аеропорту нічого не загрожувало.

Канадські газети пишуть, що це одне з найбільших пограбувань в історії країни. Преса ставить пропажу золота в один ряд із Великим канадським викраденням кленового сиропу. Його викрали зі сховища в Квебеку. Зникли 3 000 тонн сиропу на суму понад 15 млн канадських доларів.

Керівництво Пірсона стверджує, що злочинці могли отримати доступ до депо, яке здано в оренду третій стороні. Вона нібито і відповідає за безпеку цієї території аеропорту.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що поліція Німеччини повернула частину безцінної колекції коштовностей, які були вкрадені в Дрездені.

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