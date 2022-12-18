Пограбування століття: поліція Німеччини повернула частину безцінної колекції коштовностей, які були вкрадені у Дрездені

У суботу, 17 грудня, поліція Німеччини повідомила про те, що їй вдалося знайти значну частину коштовностей, що було викрадено у 2019 році зі знаменитої скарбниці «Зелене склепіння» (Grünes Gewölbe) у Дрездені. Пограбування століття було скоєно 25 листопада. Злочинці розпилили віконні ґрати на першому поверсі музею, розбили скло вітрини з прикрасами та забрали найцінніші експонати — барокові прикраси із золота з алмазами, діамантами та іншими дорогоцінними каменями.

Страхова вартість вкрадених експонатів складала 113,8 мільйона євро. Проте всі експерти в один голос стверджували, що їхню справжню вартість неможливо визначити. Німецькі ЗМІ заявляли, що завдано збитків щонайменше мільярда євро. Висувались серйозні побоювання, що ювелірні вироби, що мають величезну історичну цінність, втрачені безповоротно. Продати їх злочинцям навряд чи вдалося б, тому вони найімовірніше вирішили б перетопити золото, а дорогоцінні камені розпиляти й піддати новій обробці.

На щастя, ці прогнози не справдилися. Співробітникам поліції та прокуратури Німеччини вдалося виявити в Берліні 31 предмет із колекції «Зеленого склепіння», у тому числі кілька прикрас. Всі вони були доставлені до Дрездену у супроводі спецпідрозділів поліції. Як повідомляє прокуратура, спочатку коштовності зазнають судової експертизи, після чого фахівці Державних мистецьких зборів Дрездена перевірять експонати на справжність. Проте вже зараз немає сумнівів у тому, що знайдено експонати «Зеленого склепіння».

Повідомляється, що скарби повернули після серії переговорів з адвокатами шести підозрюваних у пограбуванні дрезденського музею. Вони були затримані у 2020 році. У січні 2022 року розпочався суд. Очевидно, злочинці вирішили піти на угоду з прокуратурою, щоб пом'якшити вирок.

У скоєнні пограбування століття звинувачуються шестеро. Це молоді люди віком від 23 до 28 років. Усі вони, як твердить прокуратура, є членами скандально відомого берлінського злочинного клану.

Німецькі ЗМІ вітають поліцію та прокуратуру з успіхом, проте зазначають при цьому, що деякі коштовності, як і раніше, не знайдені. Зокрема, серед повернутих до музею експонатів немає одного з найцінніших — це плечовий бант, до якого вмонтовано дуже великий Білий дрезденський діамант.

Колекція коштовностей початку XVIII століття збиралася королями Саксонії. Початок поклав у 1723 році Август Сильний. Замок у Дрездені був частково зруйнований під час бомбардувань наприкінці Другої світової війни. Потім його відновили та відреставрували. Свою назву «Зелене склепіння» скарбниця отримала завдяки малахітовому кольору стін.

Загалом у колекції музею було близько 3 тисяч ювелірних виробів, а також посуд, зброю, предмети декоративного мистецтва. Всі експонати інкрустовані золотом, сріблом, слоновою кісткою або перлами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про крадіжку унікальної колекції золотих монет у Німеччині.

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