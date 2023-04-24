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Події

Вбив тітку й вистрибнув з вікна 8-го поверху: стали відомі деталі трагедії в Одесі

11:30 24 квітня 2023
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В суботу, 22 квітня, у Суворовському районі Одеси, в одній з багатоповерхівок на проспекті Добровольського сталося вбивство, а потім суїцид.

Чоловік вбив рідну тітку, після чого вистрибнув з вікна її квартири на 8 поверсі.

Скривавлене тіло самогубця знайшли перехожі, які й викликали поліцію, повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію, отриману від правоохоронних органів.

Правоохоронці, що прибули на місце трагедії, встановили, що загиблий вистрибнув з вікна однієї з квартир на 8 поверсі багатоповерхівки.

Коли ж вони зайшли у квартиру — зрозуміли, що мають справу не лише з суїцидом, а й з убивством.

«У квартирі на 8-му поверсі зі слідами насильницької смерті (ножові поранення) знайдено жінку, 1950 року народження. За попередніми даними, її вбив племінник, після чого вчинив самогубство», — йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування обставин трагедії. Попередньо провадження відкрите за статтею 115 («Умисне вбивство») КК України.

В агенції додають, що, згідно з повідомленнями з соцмереж, трагедія сталася у будинку на проспекті Добровольського, 134. Літня жінка була знайдена мертвою у ванній кімнаті.

«ФАКТИ» писали про вбивство на Волині, де чоловік з особливою жорстокістю позбавив життя свою тещу.

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