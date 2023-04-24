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Як і звичайні люди: стало відомо, від яких «хвороб» страждають майбутні король та королева Вільям та Кейт

17:17 24 квітня 2023
Принц Вільям та герцогиня Кембриджська з дітьми

Чим ближче коронація Чарльза III, тим більше уваги прикуто до членів королівської родини. Зацікавленість публіки викликає стиль поведінки осіб королівської крові, їхній стиль одягатися та навіть … захворювання.

І, як виявилося, ніщо людське не далеке членам королівської родини. Вони страждають на ті самі хвороби, що й багато хто з нас. З однією лише відмінністю — інформація про їхнє здоров'я та діагноз зазвичай тримається у секреті, а якщо й потрапляє у пресу, то або випадково, або у тих випадках, коли мовчати про це неможливо.
Про це пише The Voice.

Виявляється, старший син Чарльза III принц Вільям зіткнувся з алопецією, яка рік у рік позбавляє його волосся. Схожа історія відбувається і з його братом Гаррі, котрий, до речі, намагається щось зробити з облисінням.

Принаймні відомо, що він звертався до трихологічної клініки, де заплатив понад 4 тисячі фунтів за комплекс процедур, що перешкоджають випаданню волосся. Втім, фахівці кажуть, що єдиний надійний спосіб, який допоможе впоратися з облисінням, — трансплантація волосся.

Вільям, який почав лисіти ще у 20 років, найімовірніше, вже змирився з цим. Принаймні у 2018 році він припинив маскувати залисини та постав у новому образі — з максимально короткою зачіскою. За прогнозами фахівців, до 50 років Вільям буде абсолютно лисим, та ж доля чекає і на його брата.

Герцогиня Кембридзька Кейт — «соратниця з нещастя» померлої королеви Єлизавети II. Кейт теж захитує у кінних візках, у яких їй (знов збіг) доводиться їздити. На один з минулих днів народження Її Величності за протоколом гості повинні були приїжджати в кінних екіпажах: коротка поїздка далася Кейт насилу, її сильно захитало й вона почувалася погано.

З цим герцогиня, звичайно, боролася за допомогою ліків, але вони їй не допомагають, тільки викликають сонливість, що зовсім зайве на офіційних заходах.

Додаткова складність, з якою Кейт стикається, намагаючись дотримуватися королівського протоколу, — це алергія на коней. Через неї перебувати у кінних екіпажах для неї зовсім проблематично.

Сильний токсикоз під час вагітності — ще одна проблема Кейт Міддлтон. Через це їй довелося навіть зважитися на госпіталізацію, а першу вагітність і зовсім розсекретити раніше за встановлений термін.

Як повідомлялось, попри те, що принц Гаррі приїде на коронацію Чарльза III у травні, він не збирається пробути в Лондоні впродовж всього заходу. Вільям та Гаррі не будуть зустрічатися поза офіційними заходами. Тож братам не вдасться помиритися.

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