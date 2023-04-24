Як і звичайні люди: стало відомо, від яких «хвороб» страждають майбутні король та королева Вільям та Кейт

Чим ближче коронація Чарльза III, тим більше уваги прикуто до членів королівської родини. Зацікавленість публіки викликає стиль поведінки осіб королівської крові, їхній стиль одягатися та навіть … захворювання.

І, як виявилося, ніщо людське не далеке членам королівської родини. Вони страждають на ті самі хвороби, що й багато хто з нас. З однією лише відмінністю — інформація про їхнє здоров'я та діагноз зазвичай тримається у секреті, а якщо й потрапляє у пресу, то або випадково, або у тих випадках, коли мовчати про це неможливо.

Про це пише The Voice.

Виявляється, старший син Чарльза III принц Вільям зіткнувся з алопецією, яка рік у рік позбавляє його волосся. Схожа історія відбувається і з його братом Гаррі, котрий, до речі, намагається щось зробити з облисінням.

Принаймні відомо, що він звертався до трихологічної клініки, де заплатив понад 4 тисячі фунтів за комплекс процедур, що перешкоджають випаданню волосся. Втім, фахівці кажуть, що єдиний надійний спосіб, який допоможе впоратися з облисінням, — трансплантація волосся.

Вільям, який почав лисіти ще у 20 років, найімовірніше, вже змирився з цим. Принаймні у 2018 році він припинив маскувати залисини та постав у новому образі — з максимально короткою зачіскою. За прогнозами фахівців, до 50 років Вільям буде абсолютно лисим, та ж доля чекає і на його брата.

Герцогиня Кембридзька Кейт — «соратниця з нещастя» померлої королеви Єлизавети II. Кейт теж захитує у кінних візках, у яких їй (знов збіг) доводиться їздити. На один з минулих днів народження Її Величності за протоколом гості повинні були приїжджати в кінних екіпажах: коротка поїздка далася Кейт насилу, її сильно захитало й вона почувалася погано.

З цим герцогиня, звичайно, боролася за допомогою ліків, але вони їй не допомагають, тільки викликають сонливість, що зовсім зайве на офіційних заходах.

Додаткова складність, з якою Кейт стикається, намагаючись дотримуватися королівського протоколу, — це алергія на коней. Через неї перебувати у кінних екіпажах для неї зовсім проблематично.

Сильний токсикоз під час вагітності — ще одна проблема Кейт Міддлтон. Через це їй довелося навіть зважитися на госпіталізацію, а першу вагітність і зовсім розсекретити раніше за встановлений термін.

Як повідомлялось, попри те, що принц Гаррі приїде на коронацію Чарльза III у травні, він не збирається пробути в Лондоні впродовж всього заходу. Вільям та Гаррі не будуть зустрічатися поза офіційними заходами. Тож братам не вдасться помиритися.

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