Король Чарльз ІІІ здивував добіркою фотографій для коронації

Король Чарльз III обрав сімейну фотографію для офіційної сувенірної програми Букінгемського палацу з нагоди коронації. На ній зображені також принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган, хоча остання не буде присутня на церемонії.

Сімейний портрет був зроблений королівським фотографом Крісом Джексоном у садах Кларенс-хаусу з нагоди 70-річчя майбутнього монарха у 2018 році. Як повідомляє Mail Online, на ньому, серед інших, зображений Чарльз з принцом Джорджем на колінах, королівська дружина Камілла поряд з принцесою Шарлоттою, а принцеса Кейт тримає на руках маленького принца Луї. За лавкою принц Вільям стоїть поруч зі своїм братом, який обіймає усміхнену Меган.

Фотографія була зроблена до того, як розбіжності в королівській родині стали офіційними, і приблизно за два роки до того, як Гаррі і Меган вирішили відмовитися від своїх обов'язків високопоставлених членів королівської сім'ї в ході так званого «мегзіту» в березні 2020 року.

Офіційний сувенірний буклет про програму коронації, який складається з 84 сторінок і коштує близько 23 євро, вже надійшов у продаж. Церемонія відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Вже відомо, хто з зірок світової величини виступить на коронації.

Меган отримала запрошення на коронацію, але вирішила її не відвідувати, оскільки залишиться в Каліфорнії зі своїми дітьми — Арчі, якому в той же день виповнюється чотири роки, і Лілібет, якій у червні виповниться два роки. Молодший син Чарльза Гаррі поїде на свою батьківщину і буде присутній на королівській церемонії. Попри це, принц Вільям не збирається з ним спілкуватися.

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