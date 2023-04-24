Працюємо щодня, у форматі «24 на 7»: Зеленський назвав кількість українців, звільнених з полону

З початку повномасштабної війни Україна звільнила з російського полону понад 2 тисячі людей — і військових, і цивільних.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єркою Естонії Каєю Каллас.

«За цей час ми звільнили з полону 2238 осіб. Центр з пошуку та звільнення полонених працює щодня, „24 на 7“. 140 з цих 2238-ми — це цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних», — наголосив очільник держави.

За словами Зеленського, росіяни продовжують катувати героїв нашої країни. При цьому Україна не припиняє постійну роботу щодо їхнього звільнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна на Великдень провела черговий обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити 130 захисників.

Фото Офісу президента України

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