Героїчно воювали під Бахмутом і на других напрямках: Україна повернула з полону ще 130 захисників

Україна на Великдень провела черговий обмін полоненими. З російської неволі вдалося звільнити 130 захисників.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram.

За його словами, додому повернулися військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

«Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках», — зазначив Єрмак.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернулися 92 бійці ЗСУ, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та ДССТ.

Серед звільнених військових 48 вважались зниклими безвісти. Частина врятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.

«Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі м. Бахмут. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому — 21 рік», — йдеться у повідомленні.

Найстаршому серед звільнених - 58 років

Наймолодший зі звільнених перед Великоднем

Нагадаємо, що напередодні, 14 квітня, в Україну вдалося ще повернути тіла 82 полеглих захисників.

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