Зеленський назвав число бійців, звільнених з полону від початку війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнила з російського полону більш ніж за рік війни 2235 захисників.

Відео президент виклав у Facebook.

«Від 24 лютого Україна повернула 2235 українців і українок з російського полону. Пам’ятаємо про всіх. Повернемо кожного і кожну», — сказав президент.

Раніше повідомлялося, що Україна з початку повномасштабної війни з росією повернула з ворожого полону понад 2 тисячі захисників.

Нагадаємо, на Великдень відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити 130 захисників. Серед звільнених військових 48 вважались зниклими безвісти. Частина врятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.

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