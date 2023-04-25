Довідка про відсутність судимості наразі у «Дії»: як її отримати

У застосунку «Дія» з`явився новий сервіс, який анонсували ще взимку: отримання довідки про відсутність судимості.

«Витяг про несудимість потрібен у багатьох життєвих ситуаціях: щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Щороку документ потребує близько 1 млн українців. Тепер його можна отримати у застосунку. Усе максимально просто, зручно та швидко. Інформація підтягнеться автоматично, якщо дані про вас є в реєстрах», — повідомляють в «Дії».

Для того, щоб отримати витяг, потрібно:

У розділі «Послуги» вибрати «Довідки та витяги», далі — «Витяг про відсутність судимості»;

Вибрати тип та мету запиту, заповнити дані про себе та надіслати запит.

Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично — ви одразу отримаєте його на телефон.

Нагадаємо, що у застосунку також можна отримати довідку про страховий та трудовий стаж — ОК-5 та ОК-7, які стануть у нагоді при влаштування на роботу, призначенні пенсії, нарахуванні лікарняних тощо

Фото Pixabay

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