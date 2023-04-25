В Україні посилили вимоги до номерних знаків автомобілів: за що каратимуть

Невдовзі після того, як МВС України затвердив наказ, яким встановлено єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них, Кабмін вніс зміни до постанови «Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їхніх власників».

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, урядовці доповнили перелік написів та зображень, які забороняється наносити на номерні знаки транспортних засобів.

Під забороною — символіка комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.

Нагадаємо, що 3 червня 2023 року набуде чинності наказ МВС України, яким визначено механізм замовлення онлайн наявних у сервісному центрі МВС платних або безкоштовних номерних знаків. Номер можна буде замовити та оплатити в Електронному кабінеті водія. Упродовж 10 днів цей номерний знак буде необхідно закріпити у сервісному центрі МВС під час реєстраційних дій з транспортним засобом.

Фото з мережі

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