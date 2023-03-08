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Суспільство та люди

Українці зможуть замовляти автомобільні номери онлайн, але потрібно вкластися за 10 днів: у МВС розповіли про нову послугу

14:53 8 березня 2023
Автомобільні номери

В Україні, де раніше МВС змінило правила видачі номерних знаків транспортних засобів, уже через три місяці буде доступне замовлення онлайн наявних у сервісному центрі МВС платних або безкоштовних номерних знаків. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

«Через три місяці, а саме 3 червня 2023 року, набуде чинності наказ МВС України від 17 січня 2023 року № 10, яким визначено механізм замовлення онлайн наявних у сервісному центрі МВС платних або безкоштовних номерних знаків. Автовласники в декілька кліків зможуть обрати й забронювати бажану комбінацію номерних знаків в Електронному кабінеті водія та одразу оплатити, якщо було обрано платну комбінацію. Упродовж 10 днів необхідно закріпити цей номерний знак в обраному сервісному центрі МВС під час реєстраційних дій з транспортним засобом», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні спростили реєстрацію автомобіля у сервісних центрах МВС, а також ввели нові автономери з латинськими літерами.

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