Рашисти ракетою знищили музей у Куп'янську, під завалами люди (відео)

У вівторок, 25 квітня, рашисти завдали чергового удару по Харківщині — ворожі ракети вдарили по центру міста Куп"янськ.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею.

«За попередньою інформацією, 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється», — додав він.

Пізніше Синєгубов уточнив, що10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 — мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами.

Відео наслідків удару ракетами С-300 показав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

На черговий злочин росіян відреагував і президент України Володимир Зеленський, повідомивший, що загинула працівниця музею: «Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати! Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Під завалами ще є люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби. Вічна памʼять загиблій і співчуття рідним. А відповідальність усіх винних у цих воєнних злочинах точно буде, і буде безжальною».

Нагадаємо, що напередодні ворог завдав удару по Краматорську на Донеччині. У місті були пошкоджені школа та приватні будинки.

Фото — скріншот

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