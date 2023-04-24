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Окупанти вдарили по Краматорську, пошкоджені школа та приватні будинки

10:13 24 квітня 2023
руйнування

Вночі на понеділок, 24 квітня, російські загарбники знов обстріляли Краматорськ Донецької області. В результаті постраждала школа та приватні будинки.

Про це повідомив у Facebook мер міста Олександр Гончаренко.

«Вночі росія обстріляла Краматорськ. Без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань», — написав він.

За інформацією очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, на Волноваському напрямку в результаті обстрілів росіян 2 людини поранено у Новоукраїнці, у селі пошкоджено 2 приватні будинки та адмінбудівлю.

Шість разів росіяни обстріляли Курахівську громаду, пошкодили 6 будинків.

На Горлівському напрямку відомо про пошкодження 2 приватних будинків та 1 багатоповерхівки у Бахмуті. 2 будинки пошкоджено у Торецькій громаді, ще 1 у Предтечиному Костянтинівської громади. Зафіксовано обстріли околиць Часовоярської і Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку 10 снарядів поцілили на територію Торського і Зарічного Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2, пише Кириленко.


Нагадаємо, два дні тому у російському Бєлгороді сталась «нештатна ситуація» — на місто впали дві бомби, якими окупанти мали намір бомбити українські населенні пункти.

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