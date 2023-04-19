Рятувальники виявили загиблих внаслідок нічного авіаудару по Вовчанську на Харківщині (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення України. Протягом минулої доби ворог обстріляв Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони Харківщини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по м. Вовчанськ. Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів. Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. У с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків, поранення отримала 18-річна дівчина. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку. Госпіталізована у важкому стані», — йдеться у повідомленні.

Він додав, що у Балаклії Ізюмського району жінка 60 років у центрі міста наступила на протипіхотну міну «Пелюстка». Вона госпіталізована з осколковими пораненнями в стані середньої тяжкості.

Пізніше Синєгубов повідомив, що під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару у м. Вовчанськ знайдено тіла 2 загиблих цивільних людей — 50-річного чоловіка та жінки 44 років.

Як писали «ФАКТИ», у ніч проти середи, 19 квітня, ворог знов атакував з повітря іранськими дронами-камікадзе — під ударами опинилися Одеська та Запорізька області. Рашисти застосували БПЛА «Shahed-136/131». Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 10 ударних безпілотників з 12-ти.

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