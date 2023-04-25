Щороку у світі 25 квітня відзначають Міжнародний день доньки. Це свято відносно молоде. Але все ж таки воно є ще одним приводом, щоб батьки сказали теплі слова своїм улюбленим дочкам. Приєднуємося до привітань і ми.

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Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

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Дорога моя, люба та найкраща дівчинка у світі! Ти у мене найкрасивіша, найрозумніша, найталановитіша та обдарована. Я дуже пишаюся тобою і радію кожному твоєму успіху. Я бажаю, щоб таких успіхів у твоєму житті було якнайбільше. Щоб на твоєму життєвому шляху зустрічалися лише щастя, радість та добробут. Нехай над тобою завжди сяє сонце, нехай твоя дорога буде схожа на веселку, а навколо тебе будуть лише кохання, добро та посмішки!

Фото www.pinterest.com

Моя мила доню, бажаю тобі багато щасливих подій, сотні приводів для посмішки та виконання всіх заповітних мрій! Залишайся такою ж красунею і насолоджуйся кожною миттю життя! Пам'ятай, що я тебе дуже люблю і бажаю тобі добра!

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Фото www.pinterest.com

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива!

Нагадаємо, що у другу неділю травня відзначатиметься День матері .

Фото Pixabay

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